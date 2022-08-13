Россияне с видом на жительство: спасибо хоть за то, что разрешили приезжать в Эстонию нашим родителям

Правительство Эстонии приняло решение, что с 18 августа даже имеющие шенгенскую визу россияне больше не попадут на территорию страны. Но некоторым категориям граждан РФ съезд все же будет разрешен. К примеру тем, кто посещает гражданина Эстонии, а также тем, у кого есть родственные связи или общие дети с приглашающим лицом. RusDelfi связался с россиянами, проживающими в Эстонии, и узнал, что думают их родители о принятом запрете.