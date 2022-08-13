Новости Эстонии
13.08.2022, 14:30

Россияне с видом на жительство: спасибо хоть за то, что разрешили приезжать в Эстонию нашим родителям

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Vene piir, koht kus rööviti Kapo politseinik
Vene piir, koht kus rööviti Kapo politseinik
ФОТО: Hendrik Osula | Ekspress Meedia

Правительство Эстонии приняло решение, что с 18 августа даже имеющие шенгенскую визу россияне больше не попадут на территорию страны. Но некоторым категориям граждан РФ съезд все же будет разрешен. К примеру тем, кто посещает гражданина Эстонии, а также тем, у кого есть родственные связи или общие дети с приглашающим лицом. RusDelfi связался с россиянами, проживающими в Эстонии, и узнал, что думают их родители о принятом запрете.

К живущим больше года в Эстонии Олегу и Наталье родители приехали из России пару недель назад. „Успели“, — грустно отмечает семейная пара. Все потому, что после вчерашних новостей родственники категорически отказалась приезжать в гости снова, хотя визы у них открыты до конца этого года.

„И даже перспектива долгой разлуки с внуками их не пугает“, — огорчена Наталья. Женщина рассказывает, что родителей очень взволновали события последних дней. „Весь новостной поток хлынул на них, и теперь мама с папой волнуются, что очередное решение Эстонского правительства может застань врасплох в любой момент. А вдруг закроются границы прямо в тот момент, когда они будут у нас? Что же тогда делать?“.

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