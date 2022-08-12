Чехия поддержала визовый запрет для россиян

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, запрет на выдачу туристических виз российским гражданам является одной из санкций.

„Чешское правительство убеждено, что визовый запрет для обычных российских граждан даст четкий и прямой сигнал российскому обществу... что политика военной агрессии имеет последствия“, - сказал он.

Липавский отметил, что визовый запрет также поможет снизить влияние российских спецслужб в Европейском союзе.

Министр иностранных дел Чехии пообещал поднять вопрос о визовом запрете на встрече министров иностранных дел ЕС 31 августа.