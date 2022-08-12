ВИДЕО | „Если они таким образом хотят показать Европе, что они против событий в Украине, то это вообще несвязанные вещи“. Жители Нарвы комментируют перенос памятника

„Надеюсь, что власти уйдут от этой идеологии фашизма и найдут хоть какой-то компромисс, чтобы ни в коем случае не на металлолом, а хотя бы в музей какой-нибудь“, - говорит молодой мужчина. Он - коренной нарвитянин, надеется прожить свою жизнь именно в этом городе. К танку относится как к памяти о том, как его предки „освобождали именно Нарву от этой ситуации“. К идее поместить танк в музей относится положительно: „Главное, чтобы ближе к народу был. Чтобы не убрали туда, где его могут размалевать, раскрасить. Я думаю, это - символ Нарвы, такая „фича“.

Женщина средних лет тоже не поддерживает решение о демонтировании танка. „Это то, что было свято для наших родителей. Нарва является русскоязычным городом, и здесь глубоки традиции, которые мы чтим до сих пор. Это - игнорирование интересов русскоязычного населения“.

Молодая женщина с ребенком тоже считает танк символом Нарвы и неодобрительно относится к решению правительства. „Я вообще не понимаю, чем этот памятник может помешать в нынешней ситуации. Если они таким образом хотят показать Европе и всему миру, что они против тех событий, которые сейчас происходят в Украине, то я считаю, что это вообще несвязанные вещи“. Если танк будет перенесен в музей, девушка уверенно говорит, что будет к нему приходить. Но только при условии, если он останется в Нарве.

А вот молодые люди, сидящие в машине, приходить к памятнику в музей, кажется, не собираются по простой причине. „К танку мы курить обычно приезжаем. Можем поздно вечером или рано утром заехать. А в музей уже надо определенное время выделять, а его и так нет“. К переносу памятника же они относятся как к событию печальному: „Грустно это, обидно“.