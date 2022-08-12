ГРАФИК | Из всех продуктов в Эстонии больше всего подорожал картофель

Для сравнения стоимости овощей и фруктов выбрали картофель, помидоры, репчатый лук, салат, апельсины, бананы и яблоки.

Среди 94 стран, что вошли в рейтинг, первое место по общему росту стоимости выше обозначенных продуктов заняла Турция. Условный набор этих фруктов и овощей в период с января по июль 2022 года подорожал на 72,2%. При этом сильнее всего в Турции подорожали томаты: их средняя стоимость выросла на 121%. На втором и третьем местах по росту цен расположились Беларусь и Россия: 33,4% и 27,3% соответственно. В Беларуси также сильнее всего подорожали помидоры (52%), а в России — картофель (45%).

Литва в этом рейтинге расположилась на 4-м месте с общим ростом цен в 24,1%. Сильнее всего в стране подорожал картофель (40%). В Латвии и Эстонии также самый сильный рост стоимости был на картофель: 33,3% и 34,5% соответственно. Общий рост цен в Латвии составил 15,8% (11-я позиция в рейтинге), а в Эстонии — 13,6% (16-е место).

— первое место по общему росту стоимости продуктов заняла Турция;

— на 16-м месте рейтинга расположилась Эстония, где средний рост составил 13,6%;

— в Доминикане, Эквадоре и Боливии стоимость условной фруктово-овощной корзины уменьшилась на 5%, 5% и 8%;

— в Эстонии сильнее всего подорожал картофель — 34,5%;

— яблоки сильнее всего подорожали в Андорре (82%), бананы — в Беларуси (47,7%), а апельсины (50,5%), помидоры (121,6%), лук (72,8%), картофель (84%) и салат (83,7%) — в Турции;

— общая стоимость всех рассматриваемых продуктов в Эстонии в январе составляла 8,43 €, а в июле выросла на 13,6% до 9,34 €.