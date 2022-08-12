Будущее латвийского хоккея туманно: из-за цен на электроэнергию обсуждается закрытие катков

Сейчас трудно предсказать, насколько сильно пострадает хоккей. Прогнозировать сложно и новые счета. Например, расходы ледового холла Volvo на газ и электричество в июне составили 60 000 евро, а в июле уже 100 000 евро, пишет rus.delfi.lv.

Глава Ассоциации ледовых холлов Эрикс Милюнс заявил Латвийскому телевидению, что неизвестно будущее и находящихся в управлении муниципалитетов катков, поскольку дешевле держать холл закрытым. На прошлой неделе на ежегодном собрании ассоциации было много неопределенности в отношении будущего. Насчет предстоящего сезона пока неясно, будет ли лед или вообще не будет включаться холодильное оборудование.

По словам Милюнса, в конце августа-сентябре может сложиться ситуация, когда закроются сразу пять-шесть ледовых холлов.

Пострадают спортсмены-любители, но самое главное – дети, доля которых в латвийском хоккее в прошлом сезоне снизилась. Между тем, в Швеции представительство Латвии в различных юношеских лигах в прошлом году увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим сезоном.

Хоккей также пострадал от пандемии, когда дети не могли тренироваться и предпочитали уезжать играть за границу или менять вид спорта. Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс пояснил, что коронавирус не исчез, но следует ожидать и новых вызовов. В худшем случае нужно готовиться к еще большей миграции детей в другие страны, считает Плявейс.

Федерация и Ассоциация ледовых холлов заявили, что для дальнейшего развития хоккея в Латвии необходима государственная поддержка. В Минэкономики отметили, что в настоящее время одобрена поддержка домохозяйств, а вот по предприятиям правительство примет решение на следующей неделе. Помощи от Международной федерации хоккея не ожидается, так как у нее нет такого фонда и цели оплачивать счета государственных или частных ледовых холлов.

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