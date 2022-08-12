Хоккей
12.08.2022, 09:03

Юный хоккеист скончался после попадания шайбы в грудь

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хоккей
хоккей
ФОТО: Pexels.com

14-летний хоккеист школы санкт-петербургского СКА скончался после попадания шайбы в грудь на тренировке.

„11 августа произошла страшная трагедия для всей хоккейной семьи — в результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 г.р., скончался юный хоккеист Всеволод Малков. Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь, в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось. Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведёт внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего“, — говорится в заявлении клуба.

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