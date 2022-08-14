Новости Эстонии
14.08.2022, 08:00

Научный сотрудник: нападение России на Украину пробудило часть русскоязычного населения Эстонии

 
Delfi
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Нападение России на Украину пробудило часть русскоязычного населения Эстонии, передает Delfi слова руководителя Международного центра обороны и безопасности Дмитрия Теперика.

„Почти 35 процентов русскоязычного населения поддерживает Украину, занимая ту же позицию, что и остальное население Эстонии. Однако около 10-12 процентов населения — их голос громко звучит и в социальных сетях — разделяет позицию России. Они либо поддерживают войну в Украине, либо, по крайней мере, не обвиняют в этом Россию“, - сказал Теперик.

Третья группа населения пытается оставаться нейтральной. Зачастую те, кто положительно относится к России, это люди пожилого возраста, у некоторых из них российский паспорт.

RusDelfi
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