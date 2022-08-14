Научный сотрудник: нападение России на Украину пробудило часть русскоязычного населения Эстонии

„Почти 35 процентов русскоязычного населения поддерживает Украину, занимая ту же позицию, что и остальное население Эстонии. Однако около 10-12 процентов населения — их голос громко звучит и в социальных сетях — разделяет позицию России. Они либо поддерживают войну в Украине, либо, по крайней мере, не обвиняют в этом Россию“, - сказал Теперик.