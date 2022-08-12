Рейнсалу о визовом запрете: граждане РФ несут моральную ответственность за войну

„Я хочу рассчитывать на максимально широкую поддержку. Я не согласен с подходом, что мы берем так называемых рядовых граждан России и отделяем их от Путина. Войну ведет Российская Федерация как государство. И, без сомнения, российские граждане из-за своей пассивности несут за это моральную ответственность. Это означает, что посыл Эстонии состоит в том, что Европа должна ввести санкции. Наш посыл как эстонского государства, насколько это входит в нашу компетенцию вводить эти санкции, заключается в том, что российские граждане у нас не приветствуются“, - сказал министр.