Яна Тоом: мы выглядим слегка слабоумными, когда запрещаем выданные нами же визы

„Это абсурдная ситуация. Урмас Рейнсалу (министр иностранных дел - прим. ред) предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством. Кая Каллас (премьер-министр - прим. ред) его поддерживает, и Лаури Ляэнеметс (министр внутренних дел - прим. ред) тоже, такой удивительный социал-демократ, ему бы в EKRE податься с такими убеждениями, но не суть. Мы не можем запретить въезд в Эстонию россиянам с выданными Италией или Латвией шенгенскими визами, а вот с выданными нами визами - можем. При этом все остальные шенгенские страны должны пускать россиян с визами, выданными Эстонией. Мы не можем принимать решения за всю шенгенскую зону, к счастью, только за себя“, - передает rusERR ее слова, сказанные в передаче „Летний горизонт“ Яна Тоом.

„Все что мы можем сделать, - запретить визы, которые вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными. Тем не менее, идея сейчас такая. Эстония хочет обсудить идею запрета виз для россиян вообще и продавить ее на Совете ЕС. Думаю, это нереально. Потому что существует законодательное определение санкционного режима. У него есть цели - это поддержание или восстановление мира, поддержание демократии и так далее. Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет россиянам на въезд восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове“, - подчеркнула Тоом.