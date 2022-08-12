Молодая горнолыжница во время тренировки попала под грузовик и погибла в канун своего дня рождения

Ямник, которая в новом сезоне была переведена в первую команду, погибла во время тренировки на роликовых лыжах. В туннеле ее сбил грузовик, и она был доставлена на вертолете в больницу в Ставангере, где в последствии скончалась.

„Это невероятно трагично, наши мысли с ее семьей и близкими“, — сказал норвежской вещательной корпорации менеджер норвежской команды по кроссу Эспен Бьервиг.

„Хана, ты всегда будешь в наших мыслях. Мы будем скучать по тебе! Наши искренние соболезнования семье“, — написала Словенская лыжная ассоциация в некрологе.

Ямник стала чемпионкой мира среди юниоров по роликовым лыжам в прошлом сезоне, выиграв гонку вольным стилем на 10 км. Кроме того, она завоевала серебряную медаль на классической дистанции 13 км. На ЧМ-2021 среди юниоров по лыжным гонкам занял 12-е место на индивидуальной дистанции (5 км в произвольной технике).

Спортсменке сегодня исполнилось бы 20 лет.