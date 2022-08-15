Пропавший в Таллинне пожилой мужчина найден мертвым

К 11 августа было известно, что Ахмет ушел из своего дома в столичном районе Ласнамяэ 4 августа и намеревался поехать в центр города. В 12.11 он, видимо, по ошибке сел на остановке „Лийкури“ в автобус номер 12 и поехал в сторону Прийсле. На какой остановке мужчина вышел неизвестно.