15.08.2022, 14:25
Пропавший в Таллинне пожилой мужчина найден мертвым
ФОТО: | Ekspress Meedia
11 августа полиция просила помощи в поисках 87-летнего Ахмета, с которым его близкие уже неделю не могли связаться.
Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что вчера в Нымме в кустарнике нашли тело Ахмета. Точную причину смерти покажет вскрытие.
К 11 августа было известно, что Ахмет ушел из своего дома в столичном районе Ласнамяэ 4 августа и намеревался поехать в центр города. В 12.11 он, видимо, по ошибке сел на остановке „Лийкури“ в автобус номер 12 и поехал в сторону Прийсле. На какой остановке мужчина вышел неизвестно.