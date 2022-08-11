ФОТО | Полиция уже неделю ищет пропавшего в Таллинне пожилого мужчину

К сегодняшнему дню известно, что Ахмет ушел из своего дома в столичном районе Ласнамяэ 4 августа и намеревался поехать в центр города. В 12.11 он, видимо, по ошибке сел на остановке „Лийкури“ в автобус номер 12 и поехал в сторону Прийсле. На какой остановке мужчина вышел неизвестно.

Полиции удалось выяснить, что мужчина был одет в ту самую одежду, в которой он изображен на фотографии ниже. Он может носить очки в толстой оправе.

Полиция просит всех, кто видел Ахмета или обладает информацией о его перемещении, позвонить по телефону 112 или написать по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.