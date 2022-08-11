Канцлер ФРГ Шольц против тотального запрета на выдачу виз россиянам

„Это война Путина, поэтому такие призывы мне не нравятся“, - сказал он на большой летней пресс-конференции в Берлине в четверг, 11 августа.

По словам Шольца, Евросоюз уже ввел широкие санкции против членов российского руководства, и „это будет продолжено“. При этом федеральный канцлер подчеркнул, что он считает несправедливым вводить штрафные меры против всех россиян.

Правительство Эстонии уже приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Латвия 4 августа приостановила выдачу виз гражданам России на неопределенный срок. Инициатива о запрете въезда гражданам России на территорию ЕС будет обсуждаться на встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге.