Военный дневник
11.08.2022, 21:06

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (169-й день) | Москва и Киев обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС

 
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
ФОТО: president.gov.ua

Подводим итоги очередного для войны в Украине.

  • Правительство Эстонии приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.

  • Латвийский парламент одобрил документ, в котором Россия объявляется страной, поддерживающей терроризм.

  • Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться освобождением Крыма.

  • Британия решила дать Украине еще три ракетных установки M270 и большой запас ракет к ним. Эти установки аналогичны американским HIMARS.

  • Лидера группы „Курара“ Олега Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей за антивоенное высказывание со сцены. Кировский районный суд Екатеринбурга признал лидера группы „Курара“ Олега Ягодина виновным в „дискредитации“ вооруженных сил России и оштрафовал его на 40 тысяч рублей за фразу „Нет войне, нет * (фигне)“, произнесенную им со сцены фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге 24 июня, сообщает издание 66.ru.

  • Москва и Киев обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС 5-6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, заявил, что „нет такого народа в мире, который может чувствовать себя в безопасности, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию“. 8 августа Киев призвал ООН, МАГАТЭ и мировое сообщество принять все возможные меры для направления специальной миссии на АЭС, сообщает DW.

    Ситуацию на АЭС готовится на экстренном заседании обсудить Совет Безопасности ООН. В организации ситуация на крупнейшей в Европе АЭС вызывает серьезную обеспокоенность. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уже не первую неделю пытается обратить на нее внимание мировой общественности.

    Об обстреле с украинской стороны заявил член установленной Москвой оккупационной администрации Владимир Рогов, об обстреле российскими войсками - украинский „Энергоатом“.

    „Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения“, - заявили в украинской компании.

    Позже в ведомстве сообщили, что уровень радиации в окрестностях АЭС не превышает нормы. Также об этом заявили в оккупационной администрации.

    Всего по АЭС было нанесено пять ударов, сообщают стороны.

  • Западные страны выделили 1,5 миллиарда евро и пообещали предоставить еще больше военной помощи Украине. Об этом, как сообщает АР, было объявлено 11 августа на конференции стран-доноров в Копенгагене. Среди участников конференции - Франция, Германия и США, всего 26 стран.

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