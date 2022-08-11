ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (169-й день) | Москва и Киев обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС

Британия решила дать Украине еще три ракетных установки M270 и большой запас ракет к ним. Эти установки аналогичны американским HIMARS.

Лидера группы „Курара“ Олега Ягодина оштрафовали на 40 тысяч рублей за антивоенное высказывание со сцены. Кировский районный суд Екатеринбурга признал лидера группы „Курара“ Олега Ягодина виновным в „дискредитации“ вооруженных сил России и оштрафовал его на 40 тысяч рублей за фразу „Нет войне, нет * (фигне)“, произнесенную им со сцены фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге 24 июня, сообщает издание 66.ru .

Москва и Киев обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС 5-6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, заявил, что „нет такого народа в мире, который может чувствовать себя в безопасности, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию“. 8 августа Киев призвал ООН, МАГАТЭ и мировое сообщество принять все возможные меры для направления специальной миссии на АЭС, сообщает DW.

Ситуацию на АЭС готовится на экстренном заседании обсудить Совет Безопасности ООН. В организации ситуация на крупнейшей в Европе АЭС вызывает серьезную обеспокоенность. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уже не первую неделю пытается обратить на нее внимание мировой общественности.

Об обстреле с украинской стороны заявил член установленной Москвой оккупационной администрации Владимир Рогов, об обстреле российскими войсками - украинский „Энергоатом“.

„Зафиксировано пять „прилетов“ в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения“, - заявили в украинской компании.

Позже в ведомстве сообщили, что уровень радиации в окрестностях АЭС не превышает нормы. Также об этом заявили в оккупационной администрации.

Всего по АЭС было нанесено пять ударов, сообщают стороны.