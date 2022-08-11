11.08.2022, 17:53
Эстония выходит из формата сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и Китая(13)
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„Эстония приняла решение в дальнейшем не участвовать в формате сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и Китая“, - говорится в сообщении, которое распространил сегодня МИД Эстонии
В сообщении отмечается, что Эстония продолжит стремиться к конструктивным и прагматичным отношениям с Китаем, в том числе к развитию отношений ЕС с Китаем, исходя из основанного на правилах международного порядка и таких ценностей как права человека.
Эстония принимала участие в этом формате сотрудничества, изначально названным „17+1“, с 2012 года. В последний раз Эстония была представлена на мероприятиях в рамках этой инициативы в феврале прошлого года. Ранее о выходе из этого формата объявила Литва, пишет rus.err.