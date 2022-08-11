Почему часть видеокартинки с Нарвским танком черного цвета?(2)
Власти Нарвы установили около танка-памятника видеокамеру. Все желающие могут видеть картинку с нее в прямом эфире.
Однако нижняя часть видеоизображения черного цвета. Почему?
Можно было бы предположить, что речь идет о технической неисправности, но это не так. Как сообщили из Нарвы, поскольку на видеозаписи лица людей узнаваемы, то в соответствии с Законом о защите данных в поле зрения веб-камеры не должны попадать улица или площадь целиком. Лица людей в таком случае не будут записаны. Если в поле зрения камеры попадает территория, на которой бывает большое количество людей, то изображение с нее должно передаваться таким образом, чтобы нельзя было распознать конкретные лица. Именно по этой причине нижняя часть видеоизображения черного цвета.