Новости Эстонии
11.08.2022, 19:23

Почему часть видеокартинки с Нарвским танком черного цвета?

 (2)
Нарвский танк онлайн.
Нарвский танк онлайн.
ФОТО: Kuvatõmmis

Власти Нарвы установили около танка-памятника видеокамеру. Все желающие могут видеть картинку с нее в прямом эфире.

Однако нижняя часть видеоизображения черного цвета. Почему?

Можно было бы предположить, что речь идет о технической неисправности, но это не так. Как сообщили из Нарвы, поскольку на видеозаписи лица людей узнаваемы, то в соответствии с Законом о защите данных в поле зрения веб-камеры не должны попадать улица или площадь целиком. Лица людей в таком случае не будут записаны. Если в поле зрения камеры попадает территория, на которой бывает большое количество людей, то изображение с нее должно передаваться таким образом, чтобы нельзя было распознать конкретные лица. Именно по этой причине нижняя часть видеоизображения черного цвета.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии