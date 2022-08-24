ПОДКАСТ | Нарва как птица-феникс - всегда возрождается: историк рассказал, как Нарва на протяжение всей своей истории переживает взлеты и падения

Давайте представим, что мы перенеслись лет так на двадцать в прошлое и стоим, предположим, около железнодорожного вокзала в Нарве. Что мы увидим? Каким покажется город для нас?

Пребывает поезд, допустим, из Петербурга. Из него выходят люди: дамы, господа, дети, с ними - картонки, коробки, чемоданы. Носильщики спешат предложить свои услуги. Если мы говорим о начале 20 века, это может быть петербургская публика, которая едет на курорт. Они доезжали до Нарвы по балтийской железной дороге за 4 часа - это очень быстро по тем временам. Здесь их ждали носильщики, извозчики. Они перемещались в порт, а там 50 минут - и вы на курорте!

И вот эта красочная толпа с попугаями и шляпками передвигалась в порт и оттуда уезжала в Усть-Нарву.

На самом вокзале был открыт ресторан. В шипящем масле для вас жарят пирожки и пончики, здесь же снуют туда-сюда носильщики, здесь же транспортируются грузы, которые впоследствии попадают на рынки - селедка, судаки и другая, может быть, еще живая рыба, раки, молоко, сметана. И это все перевозилось по железной дороге. Именно поэтому в воздухе витала смесь разных ароматов, пара, угля.

Об этом периоде можно почитать в воспоминаниях Яна Селля, который мальчиком жил в районе Йохимсаталя. Этот район был уничтожен во время боев 19 года и 30 годов. И вот он описывает всех этих дам, детей, все эти корзины с едой. То, как мальчишки пытались все это попробовать, где-то выхватить какой-нибудь горячий пончик. Это все складывалось в такую яркую пеструю картину.

Чтобы узнать о том, что представляла из себя Нарва в более поздние годы, а также как обстоят дела с туризмом в городе сейчас - слушайте подкаст!

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