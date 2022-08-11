Многие эстонские пляжи подверглись нашествию сине-зеленых водорослей

Основываясь на визуальных наблюдениях, можно сказать, что сине-зеленые водоросли появились как на пляже Паралепа, так и в других местах пляжной зоны возле Хаапсалу, где побережья покрыты густой зеленой или голубовато-зеленой массой.

На вчерашнем спутниковом снимке видны большие скопления сине-зеленых водорослей в восточной части Финского залива, а также в Вяйнамере и на северо-западе Эстонии, на южном побережье Сааремаа и вокруг полуострова Сырве.

В ближайшие дни синоптики обещают западный и юго-западный ветер и теплую погоду, что благоприятствует росту сине-зеленых водорослей и появлению их на пляжах на западе и северо-западе Эстонии. При сохранении благоприятных условий они могут добраться и до пляжей Северной Эстонии.

Департамент здоровья рекомендует тщательно заботиться о своем здоровье при купании в разрешенных местах, а после купания по возможности мыться чистой водой с мылом. Следите за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали морскую воду. В случае подозрения на отравление следует обратиться к семейному врачу или позвонить на круглосуточную информационную линию Департамента здоровья по вопросам отравлений по номеру 16662.

Отравиться токсинами сине-зеленых водорослей можно, проглотив воду, в которой есть такие водоросли. Особому риску отравления подвергаются маленькие дети, пожилые люди, домашние животные и скот. Собакам, чтобы отравиться, достаточно вылизать шерсть после купания в содержащей сине-зеленые водоросли воде.

Симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть схожи с симптомами обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, температура, насморк и кашель, боли в мышцах, жжение и трещины на губах, головокружение.

Во время сезона сине-зеленых водорослей купающимся перед заходом в воду нужно убедиться в том, что она чистая. На наличие сине-зеленых водорослей может указывать то, что вода стала желтовато-зеленой, в ней плавают заметные глазу частички растений, а кромка берега покрыта густой зеленой массой с затхлым запахом.