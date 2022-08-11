СЕГОДНЯ | Сможет ли „Пайде“ оказать давление на брюссельский „Андерлехт“ вдали от дома?

„Пайде“, обыгравшие тбилисское „Динамо“ в первом отборочном раунде Лиги конференций и обыгравшие „Арарат-Армению“ во втором, на прошлой неделе в Таллинне сыграл первый матч с „Андерлехтом“. В матче на стадионе „А. Ле Кок Арена“ „Андерлехт“ выиграл 2:0.

На прошлой неделе, в преддверии сегодняшней ответной игры, главный тренер команды „Пайде“ сказал, что в Брюсселе важно, кто забьет первым.

„Надо привести голову в порядок, чтобы в ответной игре в гостях начать все с чистого листа. Если мы забьем гол первыми, то все возможно“, — сказал Воолайд после первой игры.

„Мы продемонстрировали смелость в предыдущих двух раундах. Мы можем удивить. Я не говорю, что все кончено и все потеряно — определенно нет. Но это будет еще более сложная задача“, — сказал перед игрой лидер линии обороны „Пайде“ Рагнар Клаван.

Победитель пары „Пайде“ и „Андерлехт“ выйдет в плей-офф Лиги конференций, где сыграет с финским „КуПС“ или швейцарским „Янг Бойз“. В этой паре „Янг Бойз“ выиграли первую игру на выезде со счетом 2:0. Сегодня играют в Швейцарии.

„Пайде“ уже провели самый успешный евросезон в истории клуба. До этого они играли в Европе два сезона и в обоих случаях проигрывали сразу в первом раунде. Теперь евросезон стартовал с победы над двумя соперниками подряд. Ранее нечто подобное делали эстонские клубы „Левадия“ в 2006 году и „Нымме Калью“ в 2016 году. „Флора“ также обыгрывала двух соперников в отборочных раундах прошлым летом, но тогда это было возможно благодаря так называемым страховочным сеткам, гарантированным чемпиону страны.