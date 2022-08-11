„Пайде“ показали зубы „Андерлехту“, но дальше прошли бельгийцы

„Пайде“ уверенно начали матч, и в первом тайме в Брюсселе показали хорошую игру. Второй тайм „Пайде“ также начали с хорошей энергией, и в штрафной соперника создавали остроту. В начале второго тайма Кристофер Пихт прострелил в штрафную „Андерлехта“, и мяч дошел до Роби Саармы. Тут же в подкате прыгнул Уэсли Хёдт, который зацепил ногу нападающего эстонской команды. Однако свисток арбитра в этой ситуации промолчал, и пенальти для „Пайде“ не был назначен.

На 59-й минуте „Андерлехт“ сделал сразу три замены и привнес больше свежести в атаку. Это также принесло результат. Фабио Силва, забивший гол в Таллинне, также открыл счет на 62-й минуте. На 72-й минуте Сильва уже помог забить Микаэлю Мурильо. На 75-й минуте Мурильо оформил окончательный счет в матче 3:0.

Команда „Пайде“ вошла в историю клуба в евросезоне этого года, когда обыграла двух соперников в Лиге конференций – тбилисское „Динамо“ в первом отборочном раунде и „Арарат-Армения“ во втором раунде. Оба соперника потерпели поражение в серии пенальти. Евросезон „Андерлехта“ продолжается в плей-офф, где они сыграют со швейцарским „Янг Бойз“.

До матча:

„Пайде“, обыгравшие тбилисское „Динамо“ в первом отборочном раунде Лиги конференций и обыгравшие „Арарат-Армению“ во втором, на прошлой неделе в Таллинне сыграл первый матч с „Андерлехтом“. В матче на стадионе „А. Ле Кок Арена“ „Андерлехт“ выиграл 2:0.

На прошлой неделе, в преддверии сегодняшней ответной игры, главный тренер команды „Пайде“ сказал, что в Брюсселе важно, кто забьет первым.

„Надо привести голову в порядок, чтобы в ответной игре в гостях начать все с чистого листа. Если мы забьем гол первыми, то все возможно“, — сказал Воолайд после первой игры.

„Мы продемонстрировали смелость в предыдущих двух раундах. Мы можем удивить. Я не говорю, что все кончено и все потеряно — определенно нет. Но это будет еще более сложная задача“, — сказал перед игрой лидер линии обороны „Пайде“ Рагнар Клаван.