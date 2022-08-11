В столичном Кристийне дадут бесплатные юридические консультации

Квалифицированные специалисты бюро HUGO.legal будут давать бесплатные юридические консультации в области долгового, семейного, имущественного, наследственного и трудового права, и отвечать на вопросы, связанные с исполнительным и банкротным производством, а также с деятельностью квартирных товариществ.

„Юридическая помощь – это дорогостоящая услуга. В ходе бесплатных консультаций помощь смогут получить и те люди, у кого нет на это средств. Поскольку проблемы могут быть очень разными, хорошо, что на месте будут присутствовать эксперты в различных областях, - отметил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. – Горожане испытывают трудности с доступом к юридической помощи, поэтому такие консультации очень важны. Кроме того, при необходимости правовую помощь еженедельно оказывает и юрист управы района Кристийне“.

На месте также можно будет получить информацию об оказываемой при поддержке государства юридической помощи на льготных условиях и дальнейших возможностях получения консультаций. Юридическая помощь будет оказываться с 9 до 18 часов в зале на первом этаже управы района Кристийне (ул. Металли, 5) на основании предварительной регистрации по телефону 6 880 400.

Подробную информацию о юридической помощи можно получить на странице управы района Кристийне в Facebook или по телефону 6 880 400.