Российский оппозиционер Волков прокомментировал эстонский запрет на выдачу виз россиянам

Имеет ли право Евросоюз сам определять свою визовую политику? Разумеется, да. Верно ли, что шенгенская виза — „привилегия, а не право“? С некоторой натяжкой, можно согласиться. Может ли Евросоюз вести дискуссию о пересмотре визовой политики в связи с беспрецедентной военной агрессией России? Конечно.

Чего, как мне кажется, ответственные и серьезные политики не имеют права делать, так это делать далеко идущие выводы и принимать решения, основываясь на некачественных исходных данных. (Помните же: „мусор на входе — мусор на выходе“).

„Россияне сами виноваты, ведь они выбрали Путина“. Нет. Путин — узурпатор, который ни разу не участвовал в дебатах и в конкурентных выборах. Конкретно на последние свои „выборы“ он не пустил лидера оппозиции Алексея Навального и вбросил по крайней мере 15 миллионов голосов, чтобы изобразить „убедительную победу“ над спарринг-партнерами.

„Россияне должны быть наказаны, так как все они поддерживают Путина и его войну“. Нет, у нас нет никаких данных, которые убедительно свидетельствовали бы о массовой поддержке войны россиянами. Мы видим страх, видим растерянность... а больше ничего. Нет никаких очередей в военкоматах, нет никакой Z-символики в российских городах; весь околовоенный энтузиазм изображают все те же набившие оскомину пропагандисты — но не люди.

„Россияне должны быть наказаны, так как они не протестуют“. Даже сейчас каждый день где-то в России происходят протестные акции — несмотря на огромную цену, которую платили и платят их участники. Несмотря на ужасающие уголовные дела на тех людей, кто просто называет войну войной; несмотря на то, что более 16 тысяч человек уже были задержаны за антивоенные протесты. Протестовать в России против Путина и войны сейчас очень страшно и практически невозможно — и тем не менее, протест продолжается.