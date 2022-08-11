В столичном Кристийне отметят День восстановления независимости концертом

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе, с радостью сообщает, что в парке Лёвенру по случаю Дня восстановления независимости состоится концерт. „Вера и надежда — вот что привело нас к независимой Эстонии, и важно отпраздновать это вместе, а также выразить это в музыке. Независимость принадлежит всем, поэтому знаменательно, что этот концерт также является бесплатным для всех и подходит для людей всех возрастов. Мы можем быть благодарны за то, что живем в такое время, когда видим, как борьба за независимость принесла плоды, и вместе празднуем это“, — приглашает всех жителей города на концерт Яанус Рийбе, старейшина Кристийне.