В столичном Кристийне отметят День восстановления независимости концертом
В среду, 17 августа, начало в 18 часов, будет отмечаться в парке Лёвенру День восстановления независимости Эстонии концертом Неле-Лийс Вайксоо и группы „Horoskoop“. Вход бесплатный!
В этом году Эстония отмечает 31-ю годовщину восстановления независимости.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе, с радостью сообщает, что в парке Лёвенру по случаю Дня восстановления независимости состоится концерт. „Вера и надежда — вот что привело нас к независимой Эстонии, и важно отпраздновать это вместе, а также выразить это в музыке. Независимость принадлежит всем, поэтому знаменательно, что этот концерт также является бесплатным для всех и подходит для людей всех возрастов. Мы можем быть благодарны за то, что живем в такое время, когда видим, как борьба за независимость принесла плоды, и вместе празднуем это“, — приглашает всех жителей города на концерт Яанус Рийбе, старейшина Кристийне.
Призываем людей делиться в социальных сетях фотографиями того, как кто отмечает этот день.
Группа Гороскоп начала свою деятельность в 2018 году, а в их репертуаре песни из телешоу „Гороскоп“, популярные хиты 60-х и 70-х годов. На этот раз приглашенной солисткой станет всеми любимая певица Неле-Лийс Вайксоо.
Исторический парк Лёвенру является прекрасной концертной площадкой для такого случая. Концерт начнется в 18:00.