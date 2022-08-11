Коллекционер из России предложил обменять высшую награду Эстонии на танк Т-34

Коллекционер из России направил на официальную электронную почту мэрии Нарвы предложение об обмене находящегося в его коллекции высшей награды Эстонии, Креста Свободы 1 степени. Он хочет обменять награду на танк Т-34, который готовят к демонтажу. „Если данное предложение примут власти Нарвы, то данный памятник займёт достойное место в одном из музеев России“, - считает мужчина, который пожелал остаться анонимным. Как сообщает Narva news, подобный орден лет десять назад был продан на одном из Европейском аукционе за 15 тысяч долларов.

Специалист по связям с общественностью из Нарвской городской канцелярии Александра Грюнвальд прокомментировала ситуацию так:

„Письмо пришло только недавно, поэтому пока мы не успели ему ответить. Нам приходят разные предложения относительно танка (обменять на что-то или просто выкупить), по возможности мы стараемся всем отвечать. На данный момент у нас есть четкая позиция, танк останется на территории города. На данный момент мы работаем над поиском нового места для танка и подготовить его к перевозке. Поэтому какие-то предложения о выкупе или обмене мы не рассматриваем“.

Грюнвальд добавила, что для большинства людей города Нарва этот танк очень много значит. „Большая часть нашего города испытывает определенные чувства к этому памятнику. Люди нам пишут о своих переживаниях и пытаются решить как то этот вопрос. Были предложения передать его российской стороне, предлагали развернуть танк дулом в сторону России. Кто-то за, а кто-то против, мнений много“, - резюмировала она.



