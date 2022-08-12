Сбор подписей против анархии электросамокатов на улицах набирает обороты(9)
На портале народной инициативы не хватает немногим более 300 подписей, чтобы направить Рийгикогу предложение об изменении закона.
Появление на наших улицах электрических самокатов обернулось бесконтрольным хаосом и многочисленными жалобами. Зачастую люди паркуют электросамокаты как бог на душу положит, то есть нарушают закон и мешают другим участникам движения.
На портале rahvaalgatus.ee инициирован сбор подписей в поддержку предложения изменить Правила дорожного движения таким образом, чтобы требования к парковке легких средств передвижения были сформулированы более конкретно.
Авторы инициативы Мари-Лийс Янес и Юло Михельсон отметили в обращении, что сегодня, в 2022 году, разбросанные посреди дороги электросамокаты стали таким явлением, которое при передвижении по городу заметит каждый.
Они пишут о том, что электросамокаты, оставленные посреди тротуаров, велосипедных или пешеходных дорожек представляют опасность для всех участников движения, но особенно для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для слабовидящих и незрячих, а также для тех, кто передвигается с детской коляской. Закон о дорожном движении детально рассматривает правила парковки моторных транспортных средств, но они не распространяются на легкие средства передвижения.
„Учитывая популярность нового транспортного средства, можно сделать вывод, что правила парковки, связанные с электросамокатами, нуждаются в более тщательном регулировании“, - говорится в обращении. Там же отмечается, что настал момент, когда необходима поправка к Закону о дорожном движении, которая определяла бы условия парковки электросамокатов более конкретно, а именно:
1) сформулировать условия парковки и остановки — например, продольную ось электросамоката следует располагать параллельно краю дороги, и при отсутствии препятствий парковать самокат на расстоянии более 10 см от края дороги;
2) сформулировать условия, запрещающие стоянку и остановку.
Инициатива получила широкую поддержку. 11 августа к 15.30 инициатива собрала 663 подписи. Для передачи обращения в Рийгикогу не хватает 337 подписей.