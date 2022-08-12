Сбор подписей против анархии электросамокатов на улицах набирает обороты

Появление на наших улицах электрических самокатов обернулось бесконтрольным хаосом и многочисленными жалобами. Зачастую люди паркуют электросамокаты как бог на душу положит, то есть нарушают закон и мешают другим участникам движения.

На портале rahvaalgatus.ee инициирован сбор подписей в поддержку предложения изменить Правила дорожного движения таким образом, чтобы требования к парковке легких средств передвижения были сформулированы более конкретно.

Авторы инициативы Мари-Лийс Янес и Юло Михельсон отметили в обращении, что сегодня, в 2022 году, разбросанные посреди дороги электросамокаты стали таким явлением, которое при передвижении по городу заметит каждый.

Они пишут о том, что электросамокаты, оставленные посреди тротуаров, велосипедных или пешеходных дорожек представляют опасность для всех участников движения, но особенно для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для слабовидящих и незрячих, а также для тех, кто передвигается с детской коляской. Закон о дорожном движении детально рассматривает правила парковки моторных транспортных средств, но они не распространяются на легкие средства передвижения.

„Учитывая популярность нового транспортного средства, можно сделать вывод, что правила парковки, связанные с электросамокатами, нуждаются в более тщательном регулировании“, - говорится в обращении. Там же отмечается, что настал момент, когда необходима поправка к Закону о дорожном движении, которая определяла бы условия парковки электросамокатов более конкретно, а именно:

1) сформулировать условия парковки и остановки — например, продольную ось электросамоката следует располагать параллельно краю дороги, и при отсутствии препятствий парковать самокат на расстоянии более 10 см от края дороги;

2) сформулировать условия, запрещающие стоянку и остановку.

Инициатива получила широкую поддержку. 11 августа к 15.30 инициатива собрала 663 подписи. Для передачи обращения в Рийгикогу не хватает 337 подписей.