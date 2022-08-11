ОБЗОР | “Весь наш туристический бизнес накроется“. Как пользователи соцсетей отреагировали на решение Эстонии не впускать россиян
Заявление эстонского правительства о том, что в страну перестанут впускать тех, кому Эстония выдала шенгенские визы, вызвало бурную реакцию общественности.
Многие русскоязычные пользователи Facebook такое решение не оценили. Вот какие комментарии можно встретить в группе „Граница НАРВА-ИВАНГОРОД“ под новостью (орфография и пунктуация сохранены).
„Маразм“
„Чота кажется мне им хвост в Брюсселе накрутят... Ну идиотизм же, с эстонскими визами въезжать в Эстонию нельзя, но в Финляндию и Латвию можно. А с финской, можно и в Эстонию. Домогается правительство!“
„А кому от этого лучше то? Весь наш туристический бизнес накроется.“
Были и те, кто такое решение воспринял спокойно:
„вот напугали то ) два года не ездили с этим ковидом и как- то пережили . Что там делать то ?“
В Twitter можно найти и примеры того, как такое решение правительства напрямую повлияло на планы людей. Девушка жалуется, что ее личная жизнь рушится из-за санкций.
Некоторые даже называют происходящее дискриминацией по национальному признаку.
Есть и те, кто усматривают нелогичность в таком решении и его бесполезность с точки зрения безопасности государства.
Вспомнили пользователи интернета и про международные нормы права.
Но есть и те, кто поддержал решение правительства и нашел ему разумное объяснение. Так, украинский политический деятель Александр Корниенко написал: „Эстония запрещает въезд на свою территорию россиянам с ранее выданными шенгенскими визами. Цивилизованные страны не желают видеть в гостях своих соседей, поддерживающих жестокий режим Путина. И эта тенденция распространится по всему миру“.
Ранее ограничения на выдачу виз россиянам поддержал и старший политический советник Конгресса США Пол Массаро.
Кстати, Германия заявила, что продолжит выдавать шенгенские визы гражданам России. Так, Олаф Шольц сказал на пресс-конференции, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Он объяснил, что ответственность за начало военных действий на Украине несут не простые россияне, а руководство страны. „Если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных, то это ослабило бы их эффективность“, - подчеркнул он.