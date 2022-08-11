11.08.2022, 14:45
Коренная нарвитянка: я уже много лет подряд уезжаю из города на 9 мая, чтобы не видеть этого цирка
ФОТО: | Ekspress Meedia
Жительница Нарвы в четвертом поколении Сильвия Ильменская рассказывает, что в ее семье никогда не праздновали День победы. „Два моих дяди воевали по другую сторону линии фронта во Второй мировой войне. В тот день за завтраком моя бабушка только и сказала: „Слава богу, война закончилась, пойдем сажать картошку“.
Первые воспоминания Сильвии Ильменской связаны с разрушенным городом, пишет Maaleht. Она видела, как отстраивали новую Нарву, она помнит, как жилось в советской Нарве, она была свидетельницей восстановления Эстонской Республики и знает, какова повседневная жизнь в эстонском городе, где говорят на русском языке.