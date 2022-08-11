Коренная нарвитянка: я уже много лет подряд уезжаю из города на 9 мая, чтобы не видеть этого цирка

Жительница Нарвы в четвертом поколении Сильвия Ильменская рассказывает, что в ее семье никогда не праздновали День победы. „Два моих дяди воевали по другую сторону линии фронта во Второй мировой войне. В тот день за завтраком моя бабушка только и сказала: „Слава богу, война закончилась, пойдем сажать картошку“.