Новости Эстонии
11.08.2022, 14:45

Коренная нарвитянка: я уже много лет подряд уезжаю из города на 9 мая, чтобы не видеть этого цирка

 
Сильвия Ильменская хорошо помнит большое событие - установку памятника-танка в Сийвертси в 1970 году
Сильвия Ильменская хорошо помнит большое событие - установку памятника-танка в Сийвертси в 1970 году
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Жительница Нарвы в четвертом поколении Сильвия Ильменская рассказывает, что в ее семье никогда не праздновали День победы. „Два моих дяди воевали по другую сторону линии фронта во Второй мировой войне. В тот день за завтраком моя бабушка только и сказала: „Слава богу, война закончилась, пойдем сажать картошку“.

Первые воспоминания Сильвии Ильменской связаны с разрушенным городом, пишет Maaleht. Она видела, как отстраивали новую Нарву, она помнит, как жилось в советской Нарве, она была свидетельницей восстановления Эстонской Республики и знает, какова повседневная жизнь в эстонском городе, где говорят на русском языке.

Она чувствует, что в городе сейчас тревожно, но надеется, что животрепещущий вопрос о танке-памятнике будет решен мирным путем.

RusDelfi
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