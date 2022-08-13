Эксперт: проблемы в авиации влияют на товарообмен

В последнее время весь мир сталкивается с проблемами в гражданской авиации, что оказывает влияние и на товарообмен, поскольку более половины товаров, отправляемых воздушным транспортом, перевозится именно пассажирскими самолетами. Влияние текущей ситуации на логистику небольшое, но ощутимое.

За последние годы товарообмен и цепочки поставок претерпели сильные изменения. Каждый отмененный или отложенный рейс увеличивает время транспортировки, что может стать проблемой для поставок, которым критически важно определенное время доставки. В то же время следует признать, что на воздушный транспорт приходится менее 5 % международного товарообмена, поэтому бесперебойное функционирование морского и железнодорожного транспорта определенно важнее.

Для авиакомпаний благополучие пассажиров всегда важнее товаров. При погрузке багажа и товара в самолет приоритет всегда отдается багажу пассажиров, поэтому логисты учитывают возникновение периодических задержек. Несомненно, своевременное выполнение рейсов входит в интересы как пассажиров, так и авиакомпаний, и товароотправителей. Чем более гладким и предсказуемым будет весь процесс, тем эффективнее можно наладить цепочки поставок.

В Таллинне серьезных проблем нет

Хорошая новость заключается в том, что на данный момент в Таллиннском аэропорту непреодолимых трудностей нет. Одна из основных проблем нынешнего кризиса обусловлена пандемией, из-за которой работников многих аэропортов пришлось сократить. Прежде всего оптимизация затронула именно наземный персонал. Коронавирусные ограничения в Эстонии позволяли людям все время ходить на работу, поэтому, несмотря на то, что нас тоже просят запастись временем для проверки безопасности в аэропорту, ограничения особо не повлияли на работу грузовых терминалов. Однако, в общеевропейском и мировом масштабе Эстония является весьма небольшим регионом, где совершается всего несколько грузовых рейсов в день.