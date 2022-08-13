Эксперт: проблемы в авиации влияют на товарообмен
Принимая во внимание тот факт, что для транспортировки части товаров используются пассажирские самолеты, проблемы в авиационной отрасли Европы и США оказывают влияние и на сферу логистики.
В последнее время весь мир сталкивается с проблемами в гражданской авиации, что оказывает влияние и на товарообмен, поскольку более половины товаров, отправляемых воздушным транспортом, перевозится именно пассажирскими самолетами. Влияние текущей ситуации на логистику небольшое, но ощутимое.
За последние годы товарообмен и цепочки поставок претерпели сильные изменения. Каждый отмененный или отложенный рейс увеличивает время транспортировки, что может стать проблемой для поставок, которым критически важно определенное время доставки. В то же время следует признать, что на воздушный транспорт приходится менее 5 % международного товарообмена, поэтому бесперебойное функционирование морского и железнодорожного транспорта определенно важнее.
Для авиакомпаний благополучие пассажиров всегда важнее товаров. При погрузке багажа и товара в самолет приоритет всегда отдается багажу пассажиров, поэтому логисты учитывают возникновение периодических задержек. Несомненно, своевременное выполнение рейсов входит в интересы как пассажиров, так и авиакомпаний, и товароотправителей. Чем более гладким и предсказуемым будет весь процесс, тем эффективнее можно наладить цепочки поставок.
В Таллинне серьезных проблем нет
Хорошая новость заключается в том, что на данный момент в Таллиннском аэропорту непреодолимых трудностей нет. Одна из основных проблем нынешнего кризиса обусловлена пандемией, из-за которой работников многих аэропортов пришлось сократить. Прежде всего оптимизация затронула именно наземный персонал. Коронавирусные ограничения в Эстонии позволяли людям все время ходить на работу, поэтому, несмотря на то, что нас тоже просят запастись временем для проверки безопасности в аэропорту, ограничения особо не повлияли на работу грузовых терминалов. Однако, в общеевропейском и мировом масштабе Эстония является весьма небольшим регионом, где совершается всего несколько грузовых рейсов в день.
Большинство международных грузоперевозок воздушным транспортом происходит следующим образом: грузовой самолет летит, например, из Китая во Франкфурт, а оттуда грузы, направляющиеся в Эстонию, загружаются в пассажирский самолет Франкфурт–Таллинн. Поэтому для эстонских предприятий крайне важно, чтобы совершались пассажирские рейсы и существовало сообщение гражданской авиации, поскольку отдельные грузовые рейсы значительно увеличили бы транспортные
расходы при пересылке. Комбинирование с пассажирскими рейсами – хорошая возможность для более дешевого и регулярного товарообмена.
Проблемы можно предотвратить
Как в случае кризисов и логистических проблем последних лет, так и в нынешней ситуации прежде всего следует запасаться временем. Чем шире временные рамки, тем больше вероятность того, что все пройдет гладко. Однако, в случае, если время доставки товара критически важно, обязательно следует воспользоваться услугой приоритета (priority), предоставляемой воздушным транспортом.
Например, отправляя товар в Сингапур, можно рассчитывать, что авиатранспортом он будет доставлен примерно за пять дней. Если пять дней превратятся в семь, то в обычной ситуации ничего плохого не случится, однако в случае критических по времени поставок крайне важно точное время доставки. Если время пересылки критически важно, стоит тщательно продумать всю цепочку поставок, чтобы не сорвать важную сделку или мероприятие.
Текущие прогнозы показывают, что проблемы в сфере авиации будут решены в течение этого года, однако здесь есть одно „но“. При возникновении даже самой небольшой, на первый взгляд, дополнительной проблемы ситуация может существенно ухудшится или ее исправление потребует намного большего времени. Недавние забастовки работников авиакомпаний SAS и Lufthansa указывают на сохраняющуюся напряженную ситуацию, основной причиной которой, помимо нехватки рабочей силы, является быстрая инфляция, которая вносит свой вклад в требования о повышения заработной платы.