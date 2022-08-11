Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм

В документе утверждается, что Латвия расценивает действия России в Украине как целенаправленный геноцид против украинского народа. В заявлении сказано, что в результате неспровоцированного военного нападения на Украину 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, более 5 млн — свою страну. С 2014 года Россия финансово, политически и военным путем поддерживала сепаратизм и насилие против гражданских жителей в Донецких и Луганских регионах, а также на оккупированном острове Крым. В заявлении упоминается осознанная атака России на Крым, в котором погибли примерно 600 человек, ракетные удары по жилым районам неподалеку от Одессы, нападение на торговый центр в Кременчуке, на тюрьму в Оленивке.