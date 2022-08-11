Кто поможет? Домашние любимцы оказавшейся в доме попечения женщины остались одни

„Собаке примерно 13 лет, она небольшая, черного цвета, шерсть немного свалялась, зубы, судя по запаху из пасти, не в порядке. Но со здоровьем у нее все в порядке, очень дружелюбная и активная собака“, - сказала член правления Aita Mind Koju Ирмели Грёнберг, уточнив, что собака — сука, не вакцинирована и не чипирована.

Остались без присмотра и кошки Лийсу и Мусу. „Лийса домашняя кошка, на улице не гуляла, здоровье у нее в порядке. Кошку взяли из Хаапсалуского приюта для животных, ей около шести лет, к людям относится слегка настороженно“, - рассказала Ирмели Грёнберг.

Кошка Мусу тоже домашняя, на улицу выходила крайне редко. „Кошка стерилизована, очень веселая, игривая, с красивой шерстью!“, - сказала руководитель некоммерческой организации, попросив желающих помочь пристроить животных связаться с ней по мессенджеру.

Животные находятся в Ярвамаа в волости Ярва.