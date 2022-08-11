Российские туристы: куда Европа денется без наших денег?

Ольга — из Санкт-Петербурга. Несколько лет назад женщина была достаточно активным путешественником. „Объездила всю Европу! Это было прекрасное время“, — рассказывает россиянка. После введения короновирусных ограничений посещать любимые места стало невозможно. „И вот опять — свежий глоток воздуха, и я снова гуляю по любимым европейским городам. Но новости о запрете въезда российским туристам повергла меня в шок, — делится Ольга. — Можно подумать, что именно туристы виноваты в том, что сейчас такая ситуация в мире. Никакому украинцу не станет легче, если мы перестанем путешествовать. А для нас, россиян, это отличный вариант забыть о том ужасе, который происходит на нашей родине. Пока мне было очень удобно проезжать через Эстонию. Как будет дальше — посмотрим“.