Новости Эстонии
11.08.2022, 14:09

Российские туристы: куда Европа денется без наших денег?

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ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

На заявление правительства Эстонии об ограничении въезда граждан России даже по действующим туристическим визам отреагировали многие россияне. Некоторые из них на условиях анонимности высказали свое мнение на этот счет. Подробности - в материале RusDelfi.

Ольга — из Санкт-Петербурга. Несколько лет назад женщина была достаточно активным путешественником. „Объездила всю Европу! Это было прекрасное время“, — рассказывает россиянка. После введения короновирусных ограничений посещать любимые места стало невозможно. „И вот опять — свежий глоток воздуха, и я снова гуляю по любимым европейским городам. Но новости о запрете въезда российским туристам повергла меня в шок, — делится Ольга. — Можно подумать, что именно туристы виноваты в том, что сейчас такая ситуация в мире. Никакому украинцу не станет легче, если мы перестанем путешествовать. А для нас, россиян, это отличный вариант забыть о том ужасе, который происходит на нашей родине. Пока мне было очень удобно проезжать через Эстонию. Как будет дальше — посмотрим“.

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