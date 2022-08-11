Госсекретарь обратился к мэру Нарвы: государство готово установить „Танк“ в военном музее в Виймси

О памятниках с оккупационной символикой в публичном пространстве

Уважаемая мэр!

В продолжение нашей вчерашней телефонной беседы и в соответствии с вашим желанием получить обзор решений и позиций правительства в письменном виде, могу ответить следующее.

Российская агрессия и боевые действия, направленные против Украины, обострили ситуацию вокруг расположенных в Эстонии военных захоронений и памятников с символикой оккупационной советской власти. С 4 марта по всей Эстонии произошел целый ряд правонарушений, связанных с военными могилами и памятниками. В апреле Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал шесть, в мае – восемь, в июне – одно, а в июле – два правонарушения, связанных с монументами советского времени. Департамент полиции безопасности уже в ежегоднике 2019/2020 публично привлек внимание к тому, что для России советские и российские памятники являются средством создания напряженности.

В соответствии с решением Правительства Республики от 9 июня Государственная канцелярия 30 июня сформировала рабочую группу, задачей которой является организация переноса находящихся в публичном пространстве надгробий и памятников с символикой оккупационной власти, а при необходимости их замену нейтральными обозначениями. После доклада государственного секретаря о целях рабочей группы Правительство Республики 14 июля дополнительно одобрило решение убрать монументы с оккупационной символикой из публичного пространства и при необходимости заменить надгробия с символикой оккупационной власти нейтральными. Это решение касается всей Эстонии. Для этого рабочая группа, деятельностью которой руководит Государственная канцелярия, видит необходимость в сотрудничестве с местными самоуправлениями.