Госсекретарь обратился к мэру Нарвы: государство готово установить „Танк“ в военном музее в Виймси(28)
Госсекретарь Таймар Петеркоп отправил письмо мэру Нарвы Катри Райк по поводу советских монументов. Читайте его в полном объёме.
О памятниках с оккупационной символикой в публичном пространстве
Уважаемая мэр!
В продолжение нашей вчерашней телефонной беседы и в соответствии с вашим желанием получить обзор решений и позиций правительства в письменном виде, могу ответить следующее.
Российская агрессия и боевые действия, направленные против Украины, обострили ситуацию вокруг расположенных в Эстонии военных захоронений и памятников с символикой оккупационной советской власти. С 4 марта по всей Эстонии произошел целый ряд правонарушений, связанных с военными могилами и памятниками. В апреле Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал шесть, в мае – восемь, в июне – одно, а в июле – два правонарушения, связанных с монументами советского времени. Департамент полиции безопасности уже в ежегоднике 2019/2020 публично привлек внимание к тому, что для России советские и российские памятники являются средством создания напряженности.
В соответствии с решением Правительства Республики от 9 июня Государственная канцелярия 30 июня сформировала рабочую группу, задачей которой является организация переноса находящихся в публичном пространстве надгробий и памятников с символикой оккупационной власти, а при необходимости их замену нейтральными обозначениями. После доклада государственного секретаря о целях рабочей группы Правительство Республики 14 июля дополнительно одобрило решение убрать монументы с оккупационной символикой из публичного пространства и при необходимости заменить надгробия с символикой оккупационной власти нейтральными. Это решение касается всей Эстонии. Для этого рабочая группа, деятельностью которой руководит Государственная канцелярия, видит необходимость в сотрудничестве с местными самоуправлениями.
К началу августа ситуация обострилась настолько, что экскаватор, который 2 августа использовался для переноса советской гаубицы, расположенной на территории электростанции Аувере, был подожжен следующей ночью. 3 августа более ста человек собралось у расположенного в Нарве монумента „Танк“, и с этого времени возле монумента постоянно находилось не менее пары десятков человек. В связи с переносом советских монументов в Ида-Вирумаа возникла угроза общественному порядку, для отражения этой угрозы необходимо применить эффективные меры.
В связи с этим Правительство Республики 4 августа поручило Государственной канцелярии в сотрудничестве с другими имеющими отношение к теме учреждениями представить программу действий по переносу расположенных в Нарве значимых монументов с советской символикой при первой возможности. Для того, чтобы разъяснить решения правительства, премьер-министр Кая Каллас 8 августа встретилась с представителями города Нарва. В этот же день мэрия Нарвы сообщила о готовности перенести из публичного пространства один из нарвских советских монументов – танк T-34, являющийся частью композиции „Танк“.
Данным письмом я подтверждаю то, что премьер-министр Кая Каллас в понедельник 8 августа сказала руководству города Нарва и эстонской общественности: задачей государства является обеспечение общественного порядка, и в случае опасности государство должно вмешаться. Правовое основание для этого дает „Закон об охране общественного порядка“. Я также заверяю, что государство готово помочь городу Нарве в переносе советских монументов в случае, если это произойдет в течение ближайшей недели и таким путем, который исключит ситуацию, когда монументы продолжат оставаться в Нарве источником напряжения. Государственная канцелярия и другие компетентные учреждения в этом случае готовы оказать городу Нарва всестороннюю поддержку, в том числе принять танк T-34, являющийся частью монумента „Танк“, на хранение в Эстонский военный музей.