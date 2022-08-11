В Пыхья-Таллинне пройдет летняя ярмарка

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, 14 августа с 10 до 16 часов на Штромке будет интересный семейный день. „Местные жители пожелали, чтобы на ярмарке был и концерт. Поэтому в этот раз предлагаем разнообразную музыкальную программу. На сцену выйдут Хейди Тамме, Маргарита Кустинская Эмма Йоханна Лепасоо (авторская программа), Anna Curly с учениками её музыкальной студии, а также ансамбль „Крапива“ и белорусский ансамбль „Лянок“”, — добавила Пихлап.