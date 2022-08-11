Латвийской гимнастке Полстяной разрешили выступить на ЧМ за свой счет(4)
Латвийская федерация гимнастики (LVF) разрешила Елизавете Полстяной поехать на чемпионат мира и принять в нем участие за свой счет, говорится в опубликованном федерацией заявлении.
В письме, направленном спортсменке во вторник, говорится, что она должна сообщить в течение недели, будет ли она участвовать в Кубке вызова в Румынии в конце августа и чемпионате мира в Болгарии в середине сентября, пишет Delfi.lv.
Генеральный секретарь LVF Наталия Прокофьева пояснила агентству LETA, что федерация не может обеспечить участие спортсмена в соревнованиях за счет средств организации, которые не поступают из государственного бюджета. Стоимость участия на данный момент определить сложно, но она может составить несколько тысяч евро.
Ранее Полстяная у себя в Instagram сообщила, что ее не взяли на ЧМ-2022 в состав сборной Латвии из-за наличия российского гражданства. Она допустила, что прошедший в июне чемпионат Европы мог стать последним стартом в ее карьере.
В комментарии агентству LETA спортсменка пояснила, что ей было направлено письмо в ультимативной форме — отказаться от российского гражданства и продолжать представлять Латвию, иначе она будет исключена из сборной. По ее словам, такую установку выдвинул Латвийский Олимпийский комитет (LOK), а письмо прислал Латвийский Олимпийский союз (LOV).
Как выяснило агентство LETA, в конце июля Латвийский Олимпийский союз (LOV) направил письмо в Латвийскую федерацию гимнастики (LVF) с целью получения информации о дальнейших планах спортсменки относительно ее статуса российского гражданства. Спортсмены, которые одновременно с Латвией имеют еще и гражданство РФ или Беларуси, не могут претендовать на латвийские бюджетные средства, в том числе на финансирование LOV. При этом и не получая поддержки из латвийских бюджетных средств, спортсмены могут представлять Латвию на международной арене.
„В связи с событиями, которые сейчас происходят в мире, мне в феврале поставили условие о прекращении тренировок в России, и с марта я тренировалась в Латвии уже не со своим личным тренером. В июле я приехала в Москву на несколько дней, чтобы увидеться со всеми. Неделю назад вернулась в Латвию, чтобы начать готовиться к чемпионату мира в Софии. И когда я приехала, олимпийский комитет Латвии поставил передо мной конкретное условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и выступаю дальше, либо я не смогу больше представлять Латвию на международных стартах, имея на руках паспорт гражданки России“, — заявила Полстяная.
Спортсменка сообщила, что не может отказаться от российского гражданства, поскольку семья, друзья и родственники спортсменки проживают в России.
„Я говорила еще раньше, что не могу сделать выбор, поскольку отказ от российского гражданства для меня невозможен. После этого латвийская федерация внесла поправки в заявку команды на чемпионат мира, вычеркнув из нее мою фамилию. Мне очень обидно, конечно, потому что, на мой взгляд, я немало для Латвии сделала“, — заявила 19-летняя гимнастка российским СМИ.
Елизавета Полстяная имеет двойное гражданство — Латвии и России. Она родилась в Латвии, но выросла и тренировалась в России, имеет российский паспорт, как и ее родители. В апреле 2018 года спортсменка получила гражданство Латвии.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 14 по 18 сентября. На прошлогоднем чемпионате мира в Японии Елизавета Полстяная под флагом Латвии заняла 15-е место в личном многоборье, а на нынешнем чемпионате Европы стала 12-й.
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