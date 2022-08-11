Латвийской гимнастке Полстяной разрешили выступить на ЧМ за свой счет

В письме, направленном спортсменке во вторник, говорится, что она должна сообщить в течение недели, будет ли она участвовать в Кубке вызова в Румынии в конце августа и чемпионате мира в Болгарии в середине сентября, пишет Delfi.lv.

Генеральный секретарь LVF Наталия Прокофьева пояснила агентству LETA, что федерация не может обеспечить участие спортсмена в соревнованиях за счет средств организации, которые не поступают из государственного бюджета. Стоимость участия на данный момент определить сложно, но она может составить несколько тысяч евро.

Ранее Полстяная у себя в Instagram сообщила, что ее не взяли на ЧМ-2022 в состав сборной Латвии из-за наличия российского гражданства. Она допустила, что прошедший в июне чемпионат Европы мог стать последним стартом в ее карьере.

В комментарии агентству LETA спортсменка пояснила, что ей было направлено письмо в ультимативной форме — отказаться от российского гражданства и продолжать представлять Латвию, иначе она будет исключена из сборной. По ее словам, такую ​​установку выдвинул Латвийский Олимпийский комитет (LOK), а письмо прислал Латвийский Олимпийский союз (LOV).

Как выяснило агентство LETA, в конце июля Латвийский Олимпийский союз (LOV) направил письмо в Латвийскую федерацию гимнастики (LVF) с целью получения информации о дальнейших планах спортсменки относительно ее статуса российского гражданства. Спортсмены, которые одновременно с Латвией имеют еще и гражданство РФ или Беларуси, не могут претендовать на латвийские бюджетные средства, в том числе на финансирование LOV. При этом и не получая поддержки из латвийских бюджетных средств, спортсмены могут представлять Латвию на международной арене.