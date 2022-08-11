Контавейт вылетела из теннисного турнира в Торонто

Контавейт допустил четыре двойных ошибки, а Тайхманн — две. Контавейт смогла использовать два из восьми брейк-пойнтов. Однако Тайхманн сделал четыре брейк-пойнта из шести.

В то время как Контавейт не учавствовала в первом раунде благодаря своему высокому рейтингу, Тайхманн в первом раунде победила Винус Уильямс 6: 2, 6: 3 и прошла во второй раунд.

Контавейт и Тайхманн ранее встречались друг с другом трижды, и все матчи до сих пор заканчивались победой Анетт. В последний раз они встречались на петербургском турнире в феврале этого года, где Анетт выиграл 6:3, 1:6, 6:3.

Теперь Тайхманн встретится с румынкой Симоной Халеп (WTA, 16-е место) в третьем раунде.