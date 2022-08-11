Хоккеист признался в покупке военного билета, ему грозит 12 лет тюрьмы

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Михаил Воробьев признал вину по уголовному делу о даче взятки на заседании суда в Уфе. Его обвиняют в покупке военного билета.

25-летний хоккеист дал показания на слушании дела в Ленинском районном суде города Уфы. Вопросы с армией спортсмен решал в период выступления за „Салават Юлаев“.

В среду должны были состояться три судебных процесса о взятках против экс-игроков системы „Салавата Юлаева“ Михаила Воробьева, Владислава Лукина и Анвара Сулейманова.

Ранее сообщалось, что они обвиняются в покупке военных билетов. Хоккеистам может грозить до 12 лет лишения свободы.

„Заседание по делу Лукина перенесено на 22 сентября из-за неявки адвоката, он был занят на другом процессе. По Сулейманову отложили на 25 августа из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом.

Были допрошены два свидетеля, сторона защиты заявила ходатайство о допросе родителей подсудимого. Сулейманов заявил, что выскажет позицию о своей виновности уже после допроса свидетелей“, – сообщает издание.

Отмечается, что заседание по делу Воробьева также было отложено из-за неявки свидетеля. Оно перенесено на 22 августа.