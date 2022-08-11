Чемпионка России по трековому велоспорту придумала странное оправдание для России

„Может, в мире есть идея максимально опустить российский спорт. Российские легкоатлеты, например, уже не первый год страдают. Для развития спорта это очень грустно, болельщикам тоже неприятно, когда твой кумир не выступает на высшем уровне и не выигрывает. У нас сейчас нехватка конкуренции. Мы можем соперничать только с Беларусью, но там нет достойных спринтеров на велотреке“, – рассказала Хатунцева в интервью Metaratings.

28-летняя уроженка Башкортостана также высказалась о наказании для атлетов из Беларуси.

„Я бы для начала хотела отметить белорусских спортсменов, про них незаслуженно мало сказано. Они находятся ещё в худшем положении. Они вообще ни к чему не имеют отношения, но их так же отстранили из-за нас. Конечно, это очень грустно. Очень хочется максимально проявить себя, пока у тебя молодой организм. Есть желание радовать болельщиков на международной арене, я уже не говорю об Олимпийских играх“, – добавила Хатунцева.

В марте Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что сборные России и Белоруссии не могут участвовать в международных соревнованиях. При этом российские велогонщики могут принимать участие в международных стартах, выступая за команды не из этих стран, если им разрешат пройти индивидуальную регистрацию.