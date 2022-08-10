ВИДЕО | Глава МВД: нет оснований надеяться, что никто не будет сопротивляться переносу Нарвского танка

„Мы обязательно обсудим это на завтрашнем правительственном совещании“, - сказал Ляэнеметс. Когда правительство примет решение и известит о нем общественность, министр сказать не взялся.

Существует ли опасность, что могут возникнуть беспорядки и ситуация с безопасностью выйдет из-под контроля?

„Наша главная задача - избежать всего этого“, - ответил Ляэнеметс. Он заметил, что нет разницы - переносить танк будет город или государство, есть люди, которые будут этим недовольны.

„Там обязательно возникнет недовольство. Это нужно учитывать, этим придется заниматься“, - сказал министр. Как считает Ляэнеметс, вряд ли такое возможно, что никто не окажет сопротивление переносу танка-памятника.

Если правительство требует переноса танка как можно быстрее, то мэр Нарвы Катри Райк считает срок две недели реалистичным. Удовлетворяет ли министра план Катри Райк, что решения по танку появятся не раньше, чем в ближайший понедельник, или он ожидает более быстрых действий?

„Естественно, более быстрых действий“, - ответил Ляэнеметс.

Он отметил, что собрание местного самоуправления должно, конечно, действовать соответственно желаниям местного населения, но в то же время правительству нужно отвечать за всю страну. Чем больше проходит времени, то больше возможностей у российских спецслужб перехватить инициативу в этом „танковом“ вопросе.

„Чтобы этого не случилось - этим должно заняться правительство“. При этом нужно всё сделать корректно и открыто. По мнению министра, Т-34 должен занять свое место в правильном контексте, например, в военном музее. „Мы должны и в будущем понимать, что на таких танках оккупировали Эстонскую Республику“.

Ляэнеметс добавил, что не нужно бояться решений правительства - если правительство чего-то решит, то это будет сделано публично и не таясь.