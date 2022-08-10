Правительство Германии сдержанно отреагировало на призыв Эстонии прекратить выдачу виз россиянам

„В настоящее время мы обсуждаем в Евросоюзе, как может выглядеть седьмой пакет санкций и какие компоненты он может содержать. Здесь играет роль и тема виз. По этому вопросу пока нет единой позиции, в том числе и на уровне федерального правительства. В принципе, мы всячески стремимся принимать единые для ЕС правила. Эта та сила, которую мы продемонстрировали и в рамках нынешнего конфликта с агрессором Россией. Мы стремимся к тому, чтобы действовать максимально едино на европейском уровне“, - приводит слова Хебештрайта DW.