МНЕНИЕ | Запрет на выдачу виз россиянам: это не про борьбу с Путиным, а исключительно популизм европейских политиков

Первая строится на предположении, что чем больше в России останется оппозиционно настроенных граждан, тем быстрее рухнет режим. Подобный фактор и правда сыграл некоторую роль в падении позднего СССР, однако легко найти и контрпримеры. Например современную КНДР или Сталинский СССР, откуда вообще никого не выпускали/ют, но на стабильность режима это не влияло/ет. Более того, для тех кто эмигрирует не „куда“, а „откуда“ (а именно такие эмигранты чаще враждебны режиму) невозможность уехать в ЕС не будет в массе своей означать отказа от плана уехать в принципе.

Вторая линия строится на том, что вот де российские оппозиционеры недостаточно активно боролись за свободу (а украинские достаточно), и теперь должны нести ответственность за свою пассивность.

И здесь мне кажется достойным подробного обсуждения даже не основной тезис, а одна из презумпций, лежащая в его логической основе. Предполагается, что против Путина боролись, и не смогли победить, люди тех же убеждений, что боролись и смогли победить Януковича. Разберем ее подробно, потому, что именно эта презумпция кажется мне мало соответствующей действительности.

Единственная последовательная оппозиция режиму Путина в России, в особенности в отношении его агрессивной внешней политики, это либералы-западники. Как минимум после 2014, а скорее с 2011. Именно они сегодня составляют основную массу уезжающих из идеологических соображений.

И российские левые и российские националисты в массе своей поддержали шовинистическую риторику и агрессивную внешнюю политику Путина. Даже оппонируя Путину по другим вопросам, в вопросе важности „суверенитета“ и „геополитических интересов“ они сегодня с властью согласны. Экзистенциальными оппонентами Путина являются те россияне, кто выше „геополитики“ и „суверенитета“ ставят права человека и демократию. Те кто против войны из обще-гуманистических, а не „геополитических“ соображений. Это люди реально разделяющие „европейские/западные ценности“.