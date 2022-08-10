Пассажиры поезда заметили в Таллинне человека с автоматом и вызвали полицию(9)
Во вторник, 9 августа, в 10.45 Центр тревоги получил сообщение, что в поезд, вышедший из таллиннского Балтийского вокзала, вошел пассажир, у которого из сумки виднелся предмет, похожий на автоматическое оружие.
Полиция остановила поезд в Лаагри и задержала мужчину. При проверке выяснилось, что речь идет о пластмассовом макете оружия.
30-летний мужчина не смог объяснить, для чего он в общественном пространстве носит с собой похожий на оружие предмет. Поэтому правоохранители попросили медиков скорой помощи проверить состояние здоровья задержанного. В госпитализации мужчина не нуждался, и после выяснения всех обстоятельств его отпустили.
Стражи порядка изъяли макет оружия на хранение, чтобы больше никто им в публичном месте не был напуган.
„Мы всегда реагируем на такие инциденты большими силами и решительно, потому что окружающие люди (как и полицейские) не могут лишь на вид оценить, с чем имеют дело. Полицейские всегда готовы действовать так, как если бы им противостоял человек, обладающий настоящим огнестрельным оружием“, - прокомментировал ситуацию оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
Тамбре опубликовал в Twitter фотографию изъятого у мужчины макета автомата.