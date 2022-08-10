Пассажиры поезда заметили в Таллинне человека с автоматом и вызвали полицию

Полиция остановила поезд в Лаагри и задержала мужчину. При проверке выяснилось, что речь идет о пластмассовом макете оружия.

30-летний мужчина не смог объяснить, для чего он в общественном пространстве носит с собой похожий на оружие предмет. Поэтому правоохранители попросили медиков скорой помощи проверить состояние здоровья задержанного. В госпитализации мужчина не нуждался, и после выяснения всех обстоятельств его отпустили.

Стражи порядка изъяли макет оружия на хранение, чтобы больше никто им в публичном месте не был напуган.

„Мы всегда реагируем на такие инциденты большими силами и решительно, потому что окружающие люди (как и полицейские) не могут лишь на вид оценить, с чем имеют дело. Полицейские всегда готовы действовать так, как если бы им противостоял человек, обладающий настоящим огнестрельным оружием“, - прокомментировал ситуацию оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Тамбре опубликовал в Twitter фотографию изъятого у мужчины макета автомата.