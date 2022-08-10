Бывший президент Латвийского олимпийского комитета обвиняется в присвоении более 2 млн евро

Как сообщили в прокуратуре, согласно обвинительному заключению, в период с 11 июня 2009 года по 26 июля 2018 года при исполнении обязанностей администратора они присвоили более двух миллионов евро у неплатежеспособной компании и незаконно, путем мошенничества получили право распоряжаться тремя объектами недвижимости, причинив ущерб более чем на 40 000 евро, пишет Delfi.lv.

Сондорс также привлекается к уголовной ответственности за легализацию присвоенных финансовых средств в размере более 340 000 евро.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

По информации портала Firmas.lv, Врублевскис в указанные годы был администратором в компаниях Pilsētmāju institūts Urban Art и Restorāns Livonija.

Врублевскис был президентом ЛОК с 2004 по 2020 год. По информации Firmas.lv, в настоящее время работает в Рижском олимпийском центре „Kleisti“ и в фонде Sporta Apgāda fonds.

По информации Firmas.lv, Сондорс 1977 года рождения с октября прошлого года является членом правления Латвийской федерации гандбола.

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