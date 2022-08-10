ФОТО | Выяснилось возможное новое пристанище нарвского танка

Как сообщил председатель фракции Нарвского горсобрания „На благо Нарвы“ Алексей Евграфов, к настоящему времени наиболее реалистичное место предложило целевое учреждение „Нарвский край (Narva Kant). Как считает „Нарвский край“, танк мог бы разместиться на территории, которую оно занимает по адресу Раудтеэ, 5. „Нам кажется, что это наиболее логично. Эти люди занимаются историей Нарвы, кроме того, танк поместится на их территории“, - сказал Евграфов.

Немаловажно, как отметил Евграфов, чтобы танк оставался музейной единицей, и люди могли его видеть. Рядом с танком можно было бы установить таблички, как в музее.

Мэр Нарвы Катри Райк уточнила, что вариант переноса танка на территорию по Раудтеэ, 5 обсуждался, однако решение пока не принято. Для принятия решения должны собраться комиссии. Предполагается, что танк будут перемещать в два этапа: сначала его поместят в такое место, где к нему не будет доступа, а затем выставят на всеобщее обозрение. „На первом этапе танк не будет установлен в открытом месте, так как памятники удаляются из общественного пространства, - сказала Райк. - Безусловно, понадобится время, чтобы определить новое местонахождение танка, так как его необходимо согласовать с Госканцелярией“.

Нарвское горсобрание на своем заседании, которое должно состояться в понедельник, примет решение о переносе танка. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выступает за то, чтобы танк был перенесен как можно быстрее. Сегодня вечером министр Лаури Ляэнеметс и Катри Райк встретятся для обсуждения.

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