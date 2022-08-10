Украинский скелетонист обратился к гимнасткам из России

23-летний спортсмен прокомментировал решение гимнасток о завершении карьеры в случае их недопуска к Олимпийским играм 2024.

„Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились планами по завершению карьеры. Они уйдут из спорта, если станет известно, что российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Почему не говорят, что российские войска должны покинуть территорию Украины?

Я знаю ответ. Российские спортсмены – инструмент пропаганды. Вместо того чтобы призвать россию прекратить войну, они пытаются сделать себя жертвами и убедить в этом всех вокруг.

Кстати, Аверины на стадионе „Лужники“ праздновали оккупацию Крыма. Таким людям не место на международной спортивной арене. Оставить спорт – отличное решение. До свидания, мы не будем скучать по вам“, - сказал Гераскевич.