Украинский скелетонист обратился к гимнасткам из России
Владислав Гераскевич, лидер сборной Украины по скелетону обратился к двум российским гимнасткам Арине и Дине Авериной, которые готовы завершить карьеру в случае недопуска их к Олимпийским играм в 2024 году.
23-летний спортсмен прокомментировал решение гимнасток о завершении карьеры в случае их недопуска к Олимпийским играм 2024.
„Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились планами по завершению карьеры. Они уйдут из спорта, если станет известно, что российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
Почему не говорят, что российские войска должны покинуть территорию Украины?
Я знаю ответ. Российские спортсмены – инструмент пропаганды. Вместо того чтобы призвать россию прекратить войну, они пытаются сделать себя жертвами и убедить в этом всех вокруг.
Кстати, Аверины на стадионе „Лужники“ праздновали оккупацию Крыма. Таким людям не место на международной спортивной арене. Оставить спорт – отличное решение. До свидания, мы не будем скучать по вам“, - сказал Гераскевич.