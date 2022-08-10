ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Приближается жара. Надолго ли она задержится?

Благодаря сохраняющейся в регионе Балтийского моря области высокого давления до конца недели осадков не ожидается. В четверг небо затянут неплотные облака, сквозь которые будет светить солнце. Надвигающаяся с северной стороны область низкого давления приведет к усилению ветра: порывы юго-западного и западного ветра будут дуть со скоростью 12, на побережье 14 м/с. Воздух прогреется до 23-26 градусов.

В пятницу небо прояснится и ветер стихнет. Ночной температурный минимум составит около 10 градусов, днем температура повысится до 24-29 градусов.

В субботу и воскресенье влияние области высокого давления начнет снижаться, однако высокая облачность сохранится, вероятность дождя минимальная. В субботу на севере Эстонии возможно появление кучевых облаков, которые принесут с собой дожди, но количество осадков будет небольшим. Ожидается тихая погода. На материке кое-где ночной минимум упадет ниже 10 градусов, днем ожидается 25-28 градусов.

В начале следующей недели с юга начнут поступать теплые воздушные массы, в регионе Балтийского моря ожидается жара.

Ночью температура будет держаться в пределах 15 градусов, дневной максимум составит 25-29 градусов, на побережье будет прохладнее. В понедельник ожидается хорошая, солнечная погода. В последующие дни вероятны дожди и грозы. Во время грозы возможны сильные порывы ветра восточных направлений.

В середине следующей недели жара отступит, во второй половине недели свежий ветер принесет с собой прохладу.

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