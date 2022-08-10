Чемпионат мира 2022 года в Катаре может стартовать раньше

По информации источника, в организации обсуждают изменение расписания турнира.

Отмечается, что старт чемпионата мира может состояться на день раньше. Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора пройдет не 21 ноября, а 20-го.

При этом подобное решение должно быть принято исключительно по итогам голосования. В процедуре принимают участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных конфедераций.

Изначально чемпионат мира должен был пройти с 21 ноября по 18 декабря.