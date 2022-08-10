ФОТО | Полицейские наведались к одинокой пенсионерке и накормили ее завтраком

„Сотрудникам полиции приходится иметь дело с разными ситуациями, иногда приходится пускать в дело даже кулинарные навыки“, написала полиция.

Во вторник в полицию обратился врач, который просил проверить 75-летнюю одинокую женщину, выписавшуюся накануне из больницы. Врач беспокоился о ее здоровье и волновался, добралась ли женщина до дома. „Когда патруль прибыл по месту жительства пенсионерки, выяснилось, что женщина в последний раз ела прошлым вечером. Сотрудники полиции до приезда скорой помощи приготовили пенсионерке завтрак — яичницу и горячий чай“, - написала полиция.

„Прибывшая скорая помощь, проверив состояние здоровья женщины, констатировала, что после проявленной заботы и внимания все в норме“.

Несмотря на то, что полиция всегда готова прийти на помощь, к сожалению, она не может охватить вниманием всех одиноких людей. „Поэтому напоминаем о том, что не мешало бы проявлять больше внимания к пожилым родственникам и знакомым. Одинокие немолодые люди нуждаются в поддержке и заботе, так что давайте больше уделять им внимания“, подчеркивает полиция.