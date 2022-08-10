Призывы ввести визовую блокаду играют на пользу Кремлю

Бизнесмен опубликовал на своей странице в Facebook заявление Антивоенного Комитета России:

„Антивоенный комитет с уважением относится к эмоциям украинского общества, уже шесть месяцев сдерживающего путинскую агрессию.

Мы так же понимаем эмоции людей в странах - соседях России, которые могут стать следующей мишенью.

Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремлю“.

Напомним, во вторник в соцсетях Кая Каллас написала: „Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда). Пора покончить с туризмом из России“.

Ранее к этому же призвал президент Украины Владимир Зеленский.

„Самые важные санкции — это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию“, — заявил Зеленский, добавив, что граждане РФ должны жить у себя на родине, пока не изменят свой подход, сообщала русская служба Би-би-си.

„О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию, — настаивает Зеленский. — Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее“.

Визовый вопрос будет на повестке дня неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС 31 августа.