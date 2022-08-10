Легендарная Серена Уильямс объявила о завершении карьеры

Сегодня утром мы с моей дочерью Олимпией, которой в этом месяце исполняется пять лет, собирались оформить ей новый паспорт перед поездкой в ​​Европу. Мы в моей машине, у нее мой телефон, она открыла свое любимое образовательное приложение. Голос в приложении задает ей вопрос: „Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?“ Она не знает, но я слышу ответ, который она шепчет в трубку: „Я хочу быть старшей сестрой“.

Олимпия часто говорит об этом, даже когда знает, что я слушаю. Иногда перед сном она молит Иегову, чтобы он подарил ей младшую сестренку (она не хочет иметь ничего общего с мальчиком!) Я младшая из пяти сестер, а мои сестры — мои герои, так что мне кажется, что мне нужно очень внимательно прислушиваться к этому.

Поверьте, мне никогда не хотелось выбирать между теннисом и семьей. Я думаю, что это несправедливо. Если бы я была мужчиной, я бы играла и выигрывала, а моя жена рожала детей. Не поймите меня неправильно: мне нравится быть женщиной, и я наслаждалась каждой секундой беременности Олимпией. Я была одной из тех надоедливых женщин, которые обожали быть беременными, и работала до того самого дня, когда пришлось лечь в больницу, хотя это было сложно. И я почти сделала невозможное: многие не знают, что я была на втором месяце беременности, когда выиграла Australian Open в 2017 году. Но в этом месяце мне исполняется 41 год, и с чем-то придется расстаться.

Мне никогда не нравилось слово „пенсия“. Оно кажется мне несовременным. Возможно, лучшее слово для описания того, что я собираюсь сделать, это „эволюция“. Я здесь, чтобы сказать вам, что я эволюционирую от тенниса к другим важным вещам. Несколько лет назад я тихо основала Serena Ventures, компанию венчурных инвестиций. Вскоре после этого я создала семью. Я хочу, чтобы эта семья стала больше.