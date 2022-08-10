Легендарная Серена Уильямс объявила о завершении карьеры(5)
Серена Уильямс, одна из самых успешных и титулованных теннисисток в истории, объявила о скором завершении карьеры (перед этим она выступит еще как минимум на одном турнире — US Open, который пройдет в Нью-Йорке в начале сентября). 40-летняя спортсменка написала эссе для журнала Vogue, в котором откровенно рассказала, как тяжело ей далось решение уйти из спорта, и чем она планирует заниматься дальше. „Медуза“ публикует этот текст с небольшими сокращениями.
Сегодня утром мы с моей дочерью Олимпией, которой в этом месяце исполняется пять лет, собирались оформить ей новый паспорт перед поездкой в Европу. Мы в моей машине, у нее мой телефон, она открыла свое любимое образовательное приложение. Голос в приложении задает ей вопрос: „Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?“ Она не знает, но я слышу ответ, который она шепчет в трубку: „Я хочу быть старшей сестрой“.
Олимпия часто говорит об этом, даже когда знает, что я слушаю. Иногда перед сном она молит Иегову, чтобы он подарил ей младшую сестренку (она не хочет иметь ничего общего с мальчиком!) Я младшая из пяти сестер, а мои сестры — мои герои, так что мне кажется, что мне нужно очень внимательно прислушиваться к этому.
Поверьте, мне никогда не хотелось выбирать между теннисом и семьей. Я думаю, что это несправедливо. Если бы я была мужчиной, я бы играла и выигрывала, а моя жена рожала детей. Не поймите меня неправильно: мне нравится быть женщиной, и я наслаждалась каждой секундой беременности Олимпией. Я была одной из тех надоедливых женщин, которые обожали быть беременными, и работала до того самого дня, когда пришлось лечь в больницу, хотя это было сложно. И я почти сделала невозможное: многие не знают, что я была на втором месяце беременности, когда выиграла Australian Open в 2017 году. Но в этом месяце мне исполняется 41 год, и с чем-то придется расстаться.
Мне никогда не нравилось слово „пенсия“. Оно кажется мне несовременным. Возможно, лучшее слово для описания того, что я собираюсь сделать, это „эволюция“. Я здесь, чтобы сказать вам, что я эволюционирую от тенниса к другим важным вещам. Несколько лет назад я тихо основала Serena Ventures, компанию венчурных инвестиций. Вскоре после этого я создала семью. Я хочу, чтобы эта семья стала больше.
Но я не хотела признаваться ни себе, ни кому-либо еще, что я должна отказаться от тенниса. Алексис, мой муж, и я почти не говорили об этом. Я не могу поговорить об этом даже с мамой и папой. Как будто это нереально, пока ты не скажешь это вслух. Единственный человек, с которым я действительно это обсуждала, это мой терапевт! Я знаю, что многие люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, и мне бы очень хотелось, чтобы я чувствовала себя так же.
Но я буду честна. Для меня в этом нет радости. Я знаю, что говорить об этом не принято, но мне очень больно. Это самое сложное, что я могла себе представить. Я ненавижу это. Я ненавижу то, что я должна стоять на этом перепутье. Я хотела бы, чтобы мне было легко, но это не так. Я разрываюсь: я не хочу, чтобы это заканчивалось, но в то же время я готова двигаться дальше.
Не знаю, как я смогу смотреть на этот журнал, когда он выйдет, зная, что это конец истории, которая началась в Комптоне, Калифорния, с маленькой темнокожей девочки, которая просто хотела играть в теннис. Этот вид спорта дал мне так много. Я люблю побеждать. Я люблю сражаться. Я люблю развлекать. Я не уверена, что каждый игрок видит это именно так, но мне нравится возможность развлекать людей неделю за неделей. Одни из самых счастливых моментов в своей жизни были, когда я выходила на арену Рода Лейвера в Мельбурне в наушниках, пытаясь сохранить сосредоточенность и заглушить шум, но все еще чувствовала энергию трибун.
До сих пор вся моя жизнь была связана с теннисом. Мой папа говорит, что я впервые взяла в руки ракетку в три года, но я думаю, что это было еще раньше. Есть фотография Винус, везущей меня в коляске по теннисному корту, и мне там не больше полутора лет. В отличие от Винус, я никогда не умела сдерживать эмоции. Помню, как училась писать буквы в детскому саду, делала это не идеально и плакала всю ночь. Я стирала и переписывала эту А снова и снова, и мама не гнала меня в постель, хотя мои сестры уже спали. Я всегда была такой. Я хочу быть великой. Я хочу быть идеальной. Я знаю, что совершенства не существует, но каким бы ни было мое совершенство, я никогда не останавливалась, пока не добьюсь нужного результата.
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