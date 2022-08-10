Таллинну требуется руководитель важнейшего для всех жителей города департамента

Таллиннская ищет вдохновляющего лидера, который ценит ориентированность на клиента, открытость и сотрудничество.

Руководитель департамента в своей работе будет заниматься формированием функциональной и привлекательной жилой среды в Таллинне, а также обеспечением комфортного и безопасного городского пространства.

В число приоритетов департамента входит обеспечение доступности городской среды для людей всех возрастов и потребностей, а также повышение качества зеленых зон столицы и поддержка видового разнообразия городской природы.

Вместе со своей командой руководитель будет отвечать за дороги, освещение, водоснабжение, озеленение и многие другие сферы. В достижении поставленных целей ему будет помогать ряд подведомственных учреждений: Таллиннский ботанический сад, Таллиннский зоопарк и „Парк Кадриорг“.

Успешный кандидат должен иметь высшее образование, предпочтительно – степень магистра в связанной с работой сфере, а также опыт работы в качестве руководителя высшего звена, отвечающего за реализацию стратегических проектов и крупных инвестиций. Кандидат должен хорошо разбираться в сфере планировок, инженерных сетей и проектов, иметь опыт в координации процессов госпоставок и обладать знаниями в области стандартов ISO.