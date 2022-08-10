Таллинну требуется руководитель важнейшего для всех жителей города департамента(10)
Город Таллинн объявил открытый конкурс на должность руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Срок подачи заявок - 30 августа.
Таллиннская ищет вдохновляющего лидера, который ценит ориентированность на клиента, открытость и сотрудничество.
Руководитель департамента в своей работе будет заниматься формированием функциональной и привлекательной жилой среды в Таллинне, а также обеспечением комфортного и безопасного городского пространства.
В число приоритетов департамента входит обеспечение доступности городской среды для людей всех возрастов и потребностей, а также повышение качества зеленых зон столицы и поддержка видового разнообразия городской природы.
Вместе со своей командой руководитель будет отвечать за дороги, освещение, водоснабжение, озеленение и многие другие сферы. В достижении поставленных целей ему будет помогать ряд подведомственных учреждений: Таллиннский ботанический сад, Таллиннский зоопарк и „Парк Кадриорг“.
Успешный кандидат должен иметь высшее образование, предпочтительно – степень магистра в связанной с работой сфере, а также опыт работы в качестве руководителя высшего звена, отвечающего за реализацию стратегических проектов и крупных инвестиций. Кандидат должен хорошо разбираться в сфере планировок, инженерных сетей и проектов, иметь опыт в координации процессов госпоставок и обладать знаниями в области стандартов ISO.